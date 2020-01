Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020, atualizada às 8h25



Força-tarefa continua neste final de semana para impedir eventos irregulares

Da redação



Neste sábado, 25 de janeiro, será montada uma força-tarefa da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), polícias Militar e Civil e Ministério Público a fim de impedir mais um evento irregular, desta vez, na Praça Armando Toschi Ministrinho, no Bairro Jardim Glória.



Segundo a nota da Prefeitura, o evento foi marcado pelas redes sociais. "Os bares instalados em todo o entorno da praça serão notificados pela Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), sobre a proibição de venda de bebida alcoólica para menores e do fornecimento das mesmas em vasilhame de vidro na região onde houver aglomerações de pessoas. Na terça-feira, 21, os órgãos que compõem a força-tarefa se reuniram para balanço das ações do último final de semana e traçar as diretrizes de ação para coibir possíveis eventos irregulares. As primeiras operações, desenvolvidas entre sexta-feira, 17, e domingo, 19, conseguiram impedir a realização dos blocos não autorizados. A atuação da equipe foi nos bairros Eldorado, Bom Pastor e Santa Terezinha.



A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) alerta que nenhum bloco carnavalesco, em local público, antes de 7 de fevereiro, está autorizado. Quem receber convites para algum evento e deseja confirmar se é irregular, ou não, é só acessar o site.







