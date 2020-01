Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020, atualizada às 14h51

Fornecimento de água é interrompido para manutenção na adutora na Zona Norte

Da redação



Neste domingo, 26 de janeiro, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizará manutenção na adutora que abastece o Distrito Industrial e adjacências. Os trabalhos serão feitos de 7h às 17h e, para isso, haverá interrupção no fornecimento de água. Podem ficar com o abastecimento comprometido os bairros Distrito Industrial, Ponte Preta, Barreira do Triunfo e Novo Triunfo, além do Residencial Miguel Marinho.



A Cesama orienta moradores e empresas locais para que economizem água durante os serviços. Assim que a manutenção for concluída, a adutora entrará novamente em operação.

A previsão é de que o fornecimento de água seja totalmente regularizado ainda na noite de domingo.





