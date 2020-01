Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020, atualizada às 8h46

Trânsito será alterado neste domingo para o Bem Comum Lazer

Da redação



Neste domingo, das 6h às 13h, a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora vai altera o uso das vias no Centro. Assim, a Avenida Barão do Rio Branco terá sua faixa central interditada entre a Rua Doutor Romualdo e a Avenida Doutor José Procópio Teixeira.

Os ônibus que circulam no sentido Bairro Manoel Honório/Bom Pastor deixarão a pista central no cruzamento com Avenida Presidente Itamar Franco, passando para a lateral. Na direção inversa, retomarão a faixa central no cruzamento com a Rua Doutor Romualdo. As paradas nas laterais serão em frente aos pontos originais da pista central.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.