Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, atualizada às 12h08

Adolescente é baleado nas costas no bairro Jóquei Clube



Da redação



Um adolescente, de 17 anos, foi baleado nas costas na tarde do último domingo, 26 de janeiro, no bairro Jóquei Clube. A ocorrência foi registrada na Rua Constança Vidal.



Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), dois homens passaram pela via em uma moto disparando contra a vítima, que estava na calçada. Eles efetuaram 20 tiros e um dos disparos atingiu as costas do rapaz, na altura da lombar.



A polícia conseguiu identificar um dos suspeitos, de 19 anos, morador do bairro Jardim Natal, mas ele não foi localizado.



A vítima recebeu os primeiros socorros na UPA Norte e foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde passou por cirurgia.





