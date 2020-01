Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, atualizada às 11h

Bandido armado assalta padaria no Bairro Santa Luzia



Da redação



Uma padaria foi assaltada na manhã do último domingo, 26 de janeiro, na Rua Ingrácia Pinheiro, no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a funcionária do estabelecimento, de 58 anos, relatou que o homem entrou no local e solicitou um cigarro. No momento em que ela foi pegar, o suspeito mostrou a faca na cintura e anunciou o roubo. Com medo, ela correu para o interior do local e o bandido fugiu com R$ 50 do caixa. Um outro funcionário tentou seguir o bandido, mas não conseguiu detê-lo.

