Cerca de 30 moradores estão desalojados em Ubá 

Cerca de 30 moradores estão desalojados e três desabrigados em Ubá, segundo nota emitida pela Prefeitura nesta segunda-feira, 27 de janeiro. A cidade, que está em Situação de Emergência, foi atingida pelas fortes chuvas da última sexta-feira, 24. De acordo com a Defesa Civil, dez imóveis estão interditados nos bairros Inês Grôppo, Industrial, Centro, Meu Sonho e São Domingos. Confira a situação da cidade:

A captação e distribuição de água foi 100% restabelecida pela Copasa às 17h30 do sábado.

A ponte de acesso ao bairro Fazendinha foi interditada para passagem de veículos pesados, a que liga o acesso ao Córrego dos Mendes foi recuperada e já permite passagem de todos os veículos. A Ponte de acesso a Pedra Redonda sofreu danos, mas a passagem de veículos não está comprometida.

A ponte Major Siqueira, na rua Cristiano Roças, segue interditada totalmente para passagem de veículos e pedestres.

Na estrada da Barrinha, próximo a cachoeira, houve um afundamento mas ainda há passagem de veículos. A recuperação será iniciada nesta segunda-feira.

A rua João Grôppo, no bairro Inês Grôppo, segue interditada para passagem de veículos. A área próxima ao número 228 foi completamente isolada, devido ao risco de desmoronamento de um prédio. O local receberá monitoramento diário. A Energisa já realizou o corte de fornecimento de energia elétrica no poste e dois imóveis em risco no local. Recomenda-se aos motoristas que evitem a região.

Alternativa no trânsito



Para veículos pesados: desvio à direita após a ponte do Posto Zema, em direção ao frigorífico, passando pelos bairros Agroceres e Bom Pastor.

Veículos leves: desvio pela Rua Nossa Senhora Aparecida.

Orientações

Em risco de alagamento ou desabamento, saia do local e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (Telefone 193). Não se arrisque em atravessar a pé ou com veículos as ruas e áreas alagadas.

Saúde

A Secretaria de Saúde adverte sobre os perigos do contato com a água das cheias que pode trazer riscos para a saúde da população. Entre as principais doenças estão a leptospirose, a hepatite, a febre tifóide e a cólera. Todas são transmitidas pelo contato direto ou indireto com a água contaminada.

As características mais comuns para identificar o contágio são náuseas, febre e diarreia, dor muscular principalmente na panturrilha, olhos avermelhados. Quando não tratadas, essas doenças podem ser fatais. Por isso, para quem apresentar dois ou mais sintomas, é importante procurar ajuda médica.

É possível barrar a contaminação tomando algumas medidas. Deve-se evitar o contato direto com a água ou a lama das enchentes, não andar com os pés descalços e não consumir alimentos que tiveram o contato com essa água.

Um campanha estadual foi criada para ajudar as vítimas das chuvas.

