Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, atualizada às 8h10

Morador de Juiz de Fora é preso em Congonhas com carro roubado



Da redação



Um morador de Juiz de Fora, de 46 anos, foi preso na manhã do último sábado, 25 de janeiro, no Km 606.0 da BR 040, em Congonhas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava dirigindo um HB20, com sinais identificadores fora do padrão.

Durante a verificação, foi constatado que as peças do veículo eram de 2017. Contudo o ano do carro no documento apresentado constava 2018/2018. Além disso, a placa correta do veículo correspondia a um outro, de mesma marca e modelo, para o qual havia queixa de furto em Sabará, no dia 19 de setembro 2018. "O autor relatou que pegou o carro emprestado com um amigo, um dia antes, para ir até a cidade de Itaúna e estava retornando para Juiz de Fora". No entanto, ele só soube informar o apelido do suposto amigo e disse que acha que o amigo reside no bairro Benfica.



Durante buscas, foi encontrada uma munição intacta calibre 38 debaixo do banco passageiro. O suspeito, que trabalha como corretor de imóveis, foi preso em flagrante.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.