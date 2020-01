PM apreende 28 pés de maconha dentro do Condomínio Tiguera



O suposto proprietário da planta não foi localizado pela polícia



28/01/2020

A Polícia Militar (PM) apreendeu na manhã de segunda-feira, 27 de janeiro, 28 pés de maconha em um terreno dentro do Condomínio Tiguera. A viatura recebeu denúncia anônima que haveria uma plantação da planta próximo a uma casa desabitada. Os militares realizaram varredura pelo local e encontraram as mudas e vários recipientes para preparação do cultivo. O suposto proprietário da planta, de 37 anos, não foi localizado. O material foi encaminhado para a Delegacia de Plantão.

