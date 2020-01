Terça-feira, 28 de janeiro de 2020, atualizada às 11h46

Casal é esfaqueado dentro de casa no bairro Bela Aurora



Da redação



Um casal, de 24 e 26 anos, foi esfaqueado dentro de casa na madrugada desta terça-feira, 28 de janeiro, no bairro Bela Aurora.



O rapaz relatou aos policiais que estava na casa da namorada e os dois já estavam deitados para dormir, quando o suspeito, 37 anos, quebrou a porta da sala e entrou na casa, na Rua Silvino Augusto Moreira. Ele estava armado com uma faca e atacou o homem que conseguiu se desvencilhar, mas foi perseguido e atingido no ombro direito, ambos pés e dedos da mão esquerda. Já a mulher sofreu golpes de faca no pescoço, braço esquerdo e direito, na cabeça e costas. Eles foram socorridos e levados para a UPA de Santa Luzia. O suspeito fugiu de motocicleta.



A polícia foi acionada e durante deslocamento para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), para onde as vítimas foram transferidas, recebeu informações que o suspeito estava dentro da unidade hospitalar tentando localizar o casal. Os funcionários avisaram o agressor que a PM estava a caminho, momento que ele fugiu novamente.





