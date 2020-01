Terça-feira, 28 de janeiro de 2020, atualizada às 14h32

Homem é indiciado por tentativa de homicídio contra idoso em JF



Da redação



A Polícia Civil concluiu a investigação de agressão a um ciclista, de 61 anos, em Juiz de Fora. O suspeito, de 44 anos, foi indiciado por ter cometido tentativa de homicídio duplamente qualificado - por motivo fútil e dificultar a defesa da vítima. O crime teria ocorrido no dia 28 de julho de 2019, em um passeio ciclístico.



De acordo com a titular da 4ª Delegacia, delegada Ione Maria Moreira Dias Barbosa, na ocasião, o idoso e o investigado participavam do evento e, durante o percurso, após descer uma ladeira, o homem quase teria se chocado contra a bicicleta da vítima, resultando em ofensas por parte do suspeito. Posteriormente, o suspeito teria agredido o idoso. Ele chegou a ficar desacordado e houve uma tentativa de intervenção de testemunhas para ajudar, no entanto, o investigado teria continuado com as agressões, desferindo chutes, bem como golpes na cabeça e na face da vítima.



Segundo a delegada, nesta terça-feira, 28, o inquérito policial será remetido à Justiça e o homem responderá pela prática do crime.





