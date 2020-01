Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, atualizada às 10h23

Campanha arrecada doações para vítimas das chuvas em Minas Gerais

Da redação



A Câmara de Juiz de Fora iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para as famílias atingidas pelas chuvas e enchentes em várias cidades de Minas Gerais.

O ponto de arrecadação foi montado no estacionamento do prédio da Câmara, na rua Halfeld, 955, funcionando das 8h às 18h. Estão sendo recolhidas doações de água mineral, alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, colchões, roupa de cama e cobertores.

O Mister Shopping também montou um ponto de coleta de roupas, materiais de limpeza, higiene, fraldas, alimentos não perecíveis e água. As doações podem ser feitas até a sexta-feira, 31 de janeiro, no Piso L2 - Sala 237.

No Independência Shopping as doações podem ser feitas no SAC.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.