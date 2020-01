Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, atualizada às 11h34

Motorista de caminhão perde mais de R$ 3 mil em assalto no bairro Monte Castelo



Da redação



O motorista, de 31 anos, de um caminhão de distribuição de produtos de panificadora foi assaltado enquanto realizava entregas na tarde de terça-feira, 28 de janeiro. no bairro Monte Castelo. O crime ocorreu, por volta das 15h50, na Rua Agulhas Negras.



A vítima contou aos policiais que dois homens em uma motocicleta emparelhou com o caminhão e o carona apontou uma arma de fogo para ele, determinando que parasse o veículo. os ladrões roubaram a carteira com documentos e cartões do funcionário e R$ 3.230,00. Ele fugiram sentido bairro Parque das Águas.



A PM realizou rastreamento pela região, mas não localizou a dupla.





