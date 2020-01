Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, atualizada às 15h50

Trechos da BR-040 estão em manutenção devido às chuvas



Da redação



Vários pontos da BR-040 sofreram impactos devido às chuvas registradas na última semana em Minas Gerais. No trecho sob concessão da Via 040, desde a última sexta-feira, 24 de janeiro, a empresa realiza manutenção, com alocação de equipes e máquinas extras, para que o restabelecimento dos pontos ocorra no menor tempo possível.



Os trabalhos incluem retirada de terra deslizada, limpeza das áreas, recomposição de estruturas de contenção, estabilização emergencial de encostas, além de monitoração constante, reforço da sinalização viária e aplicação de alterações de tráfego.



Saiba relação dos principais pontos críticos com manutenção no momento:



Belo Horizonte



No km 532, nos dois sentidos da via, ocorreu deslizamento de talude próximo ao B. Califórnia. Para realização da manutenção do local, a empresa interditou o acostamento, mantendo duas faixas liberadas. No momento, fluxo livre na região.



No Anel Rodoviário, km 539, pista sentido Brasília (DF), há interdição de faixas da direita. O outro ponto de intervenções é o km 542, altura do B. Olhos D’Água, onde a Via 040 está atuando na recomposição da estrutura de contenção da encosta no sentido Brasília (DF), e a estabilização da lateral direita da pista do sentido Rio de Janeiro (RJ). Em função disso, a faixa da direita dos dois sentidos está bloqueada, e duas faixas em liberadas durante as atividades. Nesse ponto há lentidão de tráfego.



Nova Lima



Nas proximidades do Viaduto da Mutuca, entre o km 544 e km 547, sentido Rio de Janeiro (RJ), há interdições de acostamento, porém sem impacto no tráfego.



Itabirito



No km 578, sentido Belo Horizonte (MG), e no km 579, sentido Rio de Janeiro (RJ), o acostamento está interditado. Duas faixas livres e o tráfego não registra lentidão no momento.



Santos Dumont



No trecho entre Oliveira Fortes (MG) e Santos Dumont (MG) há 6 pontos com deslizamento de encostas, entre os quilômetros 734 e 737, principalmente no sentido Belo Horizonte (MG). Nesse trecho as interdições ocorrem na faixa da direita do sentido. No km 735, a pista sentido Rio de Janeiro (RJ) está interditada para trabalhos de remoção de terra, porém o fluxo está operando em sistema de mão-dupla na pista sentido Belo Horizonte (MG). Fluxo lento nos locais.

