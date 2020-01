Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, atualizada às 14h57

Carreta carregada com sucata pega fogo próximo ao posto da PRF na BR-040



Da redação



Uma carreta carregada com sucata pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 30 de janeiro, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-040, em Juiz de Fora. As equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas. O trânsito flui em sistema de pare e siga, na altura do quilômetro 766.



Segundo informações da polícia, o motorista, de 47 anos, não teve ferimentos. O veículo carregado com sucata de ferro prensado seguia sentido Rio de Janeiro. Aparentemente, a causa do incêndio foi o superaquecimento dos freios.



A ocorrência segue em andamento.





