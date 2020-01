Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, atualizada às 8h

Carreta é novamente apreendida na BR-040 com 896 botijões de gás



Da redação



Durante fiscalização de rotina realizada nesta quarta-feira, 29 de janeiro, por volta das 15h25, no Km 799 da BR-040, em Juiz de Fora, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam uma carreta que transportava 896 botijões carregados com gás de cozinha - GLP.

Segundo a PRF, a carreta é a mesma que já havia sido apreendida no dia 21 de janeiro, no km 783, composta por um cavalo trator com placas de São Gonçalo e um semirreboque de Maricá (RJ). Além disso, o veículo era conduzido pelo mesmo motorista, um homem de 54 anos, residente em São Gonçalo (RJ).

Durante a ocorrência, o homem informou que iria entregar a mercadoria em um depósito em Juiz de Fora e apresentou documentação fiscal que não condizia com o itinerário dos 746 botijões. Para os outros 150 botijões havia notas com Juiz de Fora como destino. As demais notas apresentadas informavam como destino um depósito de gás em Maricá, o que caracteriza crime contra a ordem tributária.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para o pátio da PRF, onde vai permanecer à disposição da Receita Estadual para lavratura dos respectivos autos de infração e demais providências cabíveis. "A apreensão se deu menos de cinco dias após a liberação da carreta que, após a apreensão realizada no dia 21, ficou retida pela Receita Estadual até o dia 24 de janeiro, quando foi liberada após regularização da documentação fiscal".

