Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, atualizada às 8h17

PC prende três suspeitos, apreende drogas e um adolescente no São Mateus



Da redação



A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira, 29 de janeiro, em Juiz de Fora, a segunda fase da operação "A Praça é Nossa". O objetivo é combater o tráfico e o uso de drogas em espaços públicos destinados ao lazer da população, sobretudo, em praças da cidade.

Durante a ação - desencadeada no Bairro São Mateus-, três pessoas foram presas, de 19, 28 e 34 anos. Os indivíduos são suspeitos de atuarem na distribuição de drogas na Zona Sul. Seis pessoas já foram detidas, durante as duas etapas da manobra.

Também foram apreendidos um adolescente, duas unidades de maconha, celulares,11 pedras de crack, porção da mesma droga, facas com resquícios de drogas, tesoura, alicates, entre outros objetos. Durante coletiva de imprensa, o chefe do 4º Departamento, delegado-geral Gustavo Adélio Lara Ferreira, disse que a PCMG está combatendo, incessantemente, o tráfico nesses locais. "As praças são usadas para o lazer do cidadão de bem, para que as pessoas possam ter qualidade de vida, por isso continuaremos a combater com rigor", destacou.

O Delegado Sergio Luis Lamas Moreira, representando o delegado regional de Juiz de Fora, Armando Avolio Neto, também destacou a importância da ação." O crime que envolve droga é o combustível para diversos outros crimes", disse, complementando que o foco na redução da criminalidade no uso e na venda da droga vai impactar no bem-estar da população e no índice de criminalidade em geral.

Já o titular da Delegacia Especializada Antidrogas, delegado Rafael Gomes, explicou detalhes sobre essa etapa, deflagrada em virtude de desdobramentos de investigações e apreensões realizadas na primeira fase da manobra, na praça do Bairro São Mateus.

Segundo a autoridade policial, em seguida, os policiais civis foram até a residência onde estavam os três indivíduos e, com auxílio do canil da Polícia Militar, localizaram as pedras de crack, porções de maconha, material para embalar a droga, faca e outros objetos. Os homens foram presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores e encaminhados ao sistema prisional. As ações continuam e serão deflagradas em outros pontos do município. "A população pode ajudar com denúncias feitas por meio do telefone 181 (Disque-Denúncia) ou diretamente na própria Delegacia Especializada Antidrogas, que fica na Rua Custódio Tristão, em Santa Terezinha".





