Settra divulga esquema para volta às aulas em Juiz de Fora



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) preparou um esquema especial neste período de volta às aulas, a partir desta segunda-feira, 3 de fevereiro. De acordo com a assessoria da pasta, foi realizado um estudo técnico para identificar as escolas com maior fluxo de veículos e pessoas. "O objetivo é a segurança dos pedestres e motoristas".

Os colégios contemplados neste estudo terão reforço dos agentes, para auxiliar na travessia e garantir a fluidez no trânsito. A medida será aplicada em três escolas públicas e três particulares: estaduais Professor Quesnel, Henrique Burnier e Fernando Lobo, e colégios Jesuítas, Stella Matutina e Santa Catarina. Agentes realizarão também rondas em outras instituições de grande movimento na cidade.

De acordo com o supervisor operacional da Settra, Marcelo Pianta, o fluxo de veículos chega a aumentar até 30% nos arredores das escolas, durante os horários de pico. Desse modo, a presença dos agentes se torna indispensável.

