Sábado, 1 de fevereiro de 2020, atualizada às 11h

Bandido armado rouba R$ 70 de ônibus no Progresso



Da redação



Um homem armado, com rosto tampado por uma camisa, assaltou um coletivo na noite dessa sexta-feira, 31 de janeiro, na Rua Deputado Arlindo Leite, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar (PM), o cobrador, de 28 anos, relatou que ele entrou na linha 208 - Progresso, anunciou o assalto e fugiu com R$ 70 do caixa e o celular da vítima.

