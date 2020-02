Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, atualizada às ii



Encontro marcado por aplicativo acaba com um homem preso em apartamento no Centro

Da redação



Duas jovens, de 18 anos, foram assaltadas na noite do último sábado, 1º de fevereiro, dentro de casa, na Rua Santa Rita, no Centro de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a garota marcou - pelo WhatsApp - o encontro com um homem, de 32 anos. Ele chegou no apartamento por volta das 20h40, sacou uma arma e pegou o celular e R$ 500 da menina. Depois, ele entrou no quarto da outra vítima e roubou R$ 100, uma mochila e uma TV de 32" polegadas. Antes de fugir, a menina percebeu que a arma era de brinquedo e gritou por socorro. Neste momento, populares correram atrás do bandido, que foi detido com parte do material roubado e encaminhado para a Delegacia. O dinheiro e a arma não foram encontrados.

