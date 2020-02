Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h20

Homem morre atropelado em Benfica

Da redação



Um homem, de 41 anos, morreu atropelado na tarde deste domingo, 2 de fevereiro, na Rua Paulo Garcia, em Benfica, na Zona Norte de Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando compareceu ao local o homem já estava caído na rua, com um corte profundo no couro cabeludo, com perda excessiva de sangue e massa encefálica. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) confirmou o óbito.

Conforme relato das testemunhas, o suspeito, de 23 anos, bateu no carro da vítima, e quando ele saiu do automóvel para verificar o que aconteceu, o autor atropelou o homem, de forma proposital. Além disso, ele saiu do carro, quebrou os vidros do automóvel e fugiu.

A irmã da vítima foi até o local e disse que emprestou o carro para irmão ir à uma festa. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).



