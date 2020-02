Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, atualizada às 10h36

Previsão é de pancadas de chuva em Juiz de Fora

Da redação



A previsão do tempo em Juiz de Fora nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, é de céu nublado com pancadas de chuvas isoladas no período da tarde/noite. A mínima deve girar entre 18ºC e a máxima, 32ºC. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Cléber Ramos, a partir desta terça-feira, 4, a Zona da Mata deve registrar um volume significativo de chuvas.

Conforme o alerta serão "chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Instruções

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



