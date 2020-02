Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h40



Adolescentes são roubadas em túnel próximo a shopping no Cascatinha



Da redação



Duas adolescentes, de 15 e 18 anos, foram assaltadas na tarde da última terça-feira, 3 de fevereiro, na Avenida Presidente Itamar Franco, no Bairro cascatinha. Conforme o registro da Polícia Militar (PM) elas estavam passando por um túnel que dá acesso ao shopping e foram abordadas por três indivíduos, que ameaçaram as vítimas e fugiram com uma mochila, objetos e documentos pessoais e um aparelho celular. A PM realizou o rastreamento, mas não foi possível encontrar os suspeitos.

