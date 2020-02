Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020, atualizada às 13h

PM encontra moto roubada no Bairro São Benedito



Da redação



A Polícia Militar (PM) encontrou uma moto roubada, na manhã desta terça-feira, 4 de fevereiro, durante patrulhamento no Bairro São Benedito, em Juiz de Fora. Os militares foram acionados para capturar os bandidos que roubaram uma padaria no Bairro São Benedito. Já sabendo que no local os criminosos realizam desmanche de motos, eles foram até o endereço e encontraram o veículo ainda com o motor quente.

Na ocorrência foi possível identificar que o veículo foi roubado nesta terça-feira, no Bairro Bom Jardim.



