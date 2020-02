Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020, atualizada às 10h

Idosa é encontrada morta com perfurações pelo corpo no São Benedito

Da redação



Uma idosa, de 62 anos, foi encontrada morta dentro de casa na Rua Luiz Marchini, no Bairro São Benedito. A ocorrência foi registrada na manhã dessa segunda-feira, 3 de fevereiro. De acordo com o Boletim de Ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada por uma mulher, de 24 anos, que disse que morava no mesmo endereço da vítima, porém, em residências distintas.

Ela contou que passou na frente da casa a vítima e percebeu que a porta estava arrombada. Ao entrar no imóvel, deparou com a mulher deitada na cama, ensanguentada e com perfurações na cabeça, pescoço, costas e mão direita.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) compareceu no local e constatou o óbito. Familiares da vítima deram falta do celular e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.