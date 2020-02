PRF recupera carreta roubada em Barbacena com carga avaliada em R$ 100 mil

4/02/2020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar uma carreta roubada na noite desse domingo, 2 de fevereiro, em Barbacena. Conforme nota da assessoria, o motorista do veículo, de 35 anos, residente em Pompéu, compareceu ao posto policial dizendo que foi assaltado. Ele seguia sentido Rio de Janeiro e, ao passar próximo do Km 720 da BR-040, foi fechado por um Gol de cor verde escuro, o qual era ocupado por dois indivíduos, sendo que o carona lhe apontou uma arma. "Ao parar a carreta, o homem entrou na cabine e lhe ordenou seguir até um restaurante. Chegando lá, a vítima foi colocada dentro carro e levada pelos dois criminosos até Santos Dumont, onde foi deixado, nas proximidades do Km 750.

Populares acionaram a Polícia Militar (PM), que encaminhou o motorista para a Unidade Operacional da PRF para registro do ocorrido. Neste momento iniciaram-se as buscas pela carreta - composta por um cavalo trator e um semi-reboque - com placas de Santa Luzia, que transportava uma carga de ferro gusa avaliada em aproximadamente R$ 100 mil.

Durante as buscas as equipes encontraram o veículo próximo ao Km 693, com a carga intacta. O automóvel e o material foram encaminhados para a Polícia Judiciária, para que fossem submetidos a perícia e posterior devolução aos proprietários.

A vítima não sofreu agressão física e disse que um dos suspeitos tinha sotaque carioca e várias tatuagens no braço.

