Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h

Área azul terá mais 232 vagas em Juiz de Fora

Da redação



Mais de 200 vagas de estacionamento rotativo pago (Área Azul) serão implantadas em Juiz de Fora nos próximos dias. A iniciativa, da Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) com a Estapar, contemplará diversas ruas dos bairros Granbery, São Mateus e Santa Helena.

As ruas beneficiadas pela medida serão: Batista de Oliveira, no trecho entre Sampaio e Antônio Carlos, que contará com 30 novas vagas; Sampaio, entre Avenida Barão do Rio Branco e Rua Barão de Santa Helena, que receberá 39 vagas; Delfim Moreira, entre Avenida Barão do Rio Branco e Rua Batista de Oliveira, que será contemplada com 21 vagas; Carlos Chagas, que será beneficiada com 25 vagas em toda a sua extensão; Silva Jardim, entre Tiradentes e Santo Antônio, que receberá 50 vagas; Luiz Perry, entre Santo Antônio e Tiradentes, que receberá 54 vagas; e Barão de Cataguases, entre Santo Antônio e Doutor João Pinheiro, que receberá 13 vagas.

Serão implantadas 232 vagas de estacionamento rotativo pago na cidade. A medida faz parte de um edital que estipula o número total de vagas deste tipo que podem operar na cidade. Atualmente, o município conta com 2.331 vagas destinadas a área azul.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.