Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020, atualizada às 11h

DER intensifica ações para atender ocorrências causadas pelas chuvas em Minas



Da redação



O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), intensificou as ações de manutenção para restabelecer o tráfego nas rodovias estaduais danificadas pelas chuvas. Ao todo, foram contabilizados 111 pontos com restrições em Minas Gerais, principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e próximos aos municípios de Ubá, Ponte Nova, Manhumirim e Coronel Fabriciano.

"As equipes do departamento estão distribuídas nas diversas localidades do estado, trabalhando para manter a sinalização nos trechos e garantir as condições de tráfego. São operados mais de cem equipamentos para retirar barreiras, limpar pistas, remover árvores, desobstruir passagens e bueiros e construir variantes. Alguns serviços dependem, ainda, da estabilização das condições climáticas, assim como da normalização do nível de rios", destacou a nota.

No segmento entre Ervália e Coimbra, nos km 201, 202, e 204, na Zona da Mata, interrompidos em função de rompimento de bueiro e abatimento de aterro, o DER-MG já elaborou projeto e faz, agora, o levantamento dos custos para execução das obras. "São nove trechos com tráfego interrompidos, entre eles a LMG- 737, entre Guimarânia e Cruzeiro da Fortaleza; a MG- 133, próximo a Tabuleiro; e entre Pedra Bonita e a BR-262, onde será necessária a construção de uma nova ponte. O DER constrói, no local, uma variante, que deverá ficar pronta nesta semana e minimizará os impactos para os motoristas. Nestes pontos, o departamento faz a sinalização, além de orientar os motoristas sobre os desvios possíveis."



Zona da Mata lidera a quantidade de ocorrências, com 46. A região central aparece em segundo lugar, com 42 e Rio Doce, com 4.

Os custos para recuperação dos trechos atingidos foram estimados em cerca de R$ 75 milhões (valores atuais), conforme levantamento encaminhado à Coordenadoria de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec).





