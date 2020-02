Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020, atualizada às 11h50

Arquidiocese de Juiz de Fora celebra Nossa Senhora de Lourdes



Da redação



Os católicos celebram na próxima terça-feira, 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes - considerada a padroeira dos enfermos. A Arquidiocese de Juiz de Fora possui duas paróquias dedicadas a esta devoção de Maria, e ambas deram início à novena no último domingo, 2. As programações especiais seguem pelos próximos dias, com missas, procissões e homenagens especiais.

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Bairro Francisco Bernardino

*A Matriz Nossa Senhora de Lourdes fica na Av. Juscelino Kubitscheck, 790 - Francisco Bernardino

Até 10 de fevereiro – Novena

19h – Santa Missa com a bênção do Santíssimo Sacramento

*Haverá adoração ao Santíssimo Sacramento na quinta-feira, de 9h às 19h, e na sexta-feira (7), a partir das 18h.

**Durante a novena, a paróquia arrecadará detergente, papel higiênico e leite em prol do Instituto Padre João Emílio.

Dia 9 de fevereiro – Domingo

18h – Procissão com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes saindo da Matriz

*Levar velas.

Dia 11 de fevereiro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora de Lourdes

6h – Santa Missa com a bênção do Santíssimo Sacramento

15h – Santa Missa com a Unção dos Enfermos e bênção do Santíssimo Sacramento

19h – Santa Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira

*Haverá funcionamento de barraquinhas nos dias 8, 9 e 11 de fevereiro.

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

*A Matriz Nossa Senhora de Lourdes fica na Praça Nossa Senhora de Lourdes, 160 - Centro

Até 10 de fevereiro – Novena

18h – Celebração Eucarística na Matriz



*Nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro haverá show de prêmios, leilão de prendas e apresentação musical após a Celebração.

Dia 11 de fevereiro – Terça-feira – Dia de Nossa Senhora de Lourdes

5h30 – Alvorada e repicar do Sino da Matriz

6h – Caminhada para a Gruta Nossa Senhora de Lourdes com a reza do Terço

6h30 – Celebração Eucarística na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

11h – Celebração Eucarística dedicada aos enfermos e idosos na Matriz

12h – Carreata com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes pelas ruas da cidade

13h – Leilão de gado no Campo central

18h – Missa Solene na Matriz, seguida de coroação e procissão luminosa

20h – Queima de fogos

20h30 – Leilão de prendas no Coreto da praça

*Neste dia haverá funcionamento de praça de alimentação, pula-pula e algodão doce.

Igreja Nossa Senhora de Lourdes – Bairro Alto Grajaú (Pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Líbano)

*A igreja fica na Rua Miguel Jacob, 415 ‐ Alto Grajaú

De 6 a 8 de fevereiro – Tríduo

19h – Missa

*No sábado, 8 de fevereiro, haverá Tarde de Louvor de 16h às 18h.

Dia 9 de fevereiro – Domingo

9h - Procissão até a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, onde haverá Missa

