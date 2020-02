Operação apreende 29 pessoas em Juiz de Fora



Da redação

7/02/2020



Nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, as policias Civil e Militar, deflagraram a quinta fase da operação “Themis” para coibir os jogos de azar em máquinas eletronicamente programadas (“caça-níqueis” ou similares) e jogos do bicho. As diligências foram realizadas nos Bairros Santa Terezinha, Mariano Procópio e Bandeirantes. Ao todo, vinte e nove pessoas foram conduzidas até a 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora (1ª DRPC), durante as cinco etapas da operação.

Entre os envolvidos, sete pessoas foram encaminhadas à 1ª DRPC e estão sendo ouvidas, nesta tarde.

De acordo com informações da titular da 4ª Delegacia de Polícia Civil, delegada Ione Maria Moreira Dias Barbosa, também foram apreendidos dinheiro, caderno de anotações, blocos e demais documentos que comprovam as contravenções penais.

Segundo a autoridade policial, as investigações prosseguem. “As denúncias podem ser feitas por meio do telefone 181 (Disque-Denúncia) ou, em casos relacionados à região Nordeste de Juiz de Fora, diretamente na 4ª Delegacia, localizada na Rua Custódio Tristão, 76, em Santa Terezinha".

Na quarta fase da operação, realizada no dia 10 de julho de 2019, nos municípios de Juiz de Fora e de Chácara, quatro pessoas foram encaminhadas à Delegacia para prestar esclarecimentos. Também foram apreendidos R$ 882,85; 19 máquinas caça-níqueis; caderno de anotações; blocos e outros documentos.

Já no dia 17 de junho, a Polícia Civil realizou, em Juiz de Fora, a terceira etapa da operação “Themis”, nos Bairros Filgueiras, Grama, Bandeirantes, Nossa Senhora das Graças e Santa Terezinha. Na ocasião, sete pessoas foram encaminhadas à unidade policial e também foram apreendidos, aproximadamente, R$439,75, cadernetas, blocos de anotações e quatro máquinas caça-níqueis, entre outros objetos. Nas outras fases, desencadeadas nos meses de abril e maio de 2019, onze pessoas foram conduzidas à Delegacia para prestar esclarecimentos e assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer na Justiça, quando solicitadas.





