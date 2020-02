Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h28

Trânsito será alterado no Centro para evento de carnaval

Da redação



O trânsito na região central de Juiz de Fora vai sofrer mudanças para a realização do concurso Rainha Gay do Carnaval de Juiz de Fora, neste sábado, 8 de fevereiro. A Rua São Sebastião será fechada no trecho entre a Avenida Francisco Bernardino e a Rua Batista de Oliveira, das 16h às 20h30.

O desvio será realizado pela Avenida Francisco Bernardino, Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery dos Santos e Avenida Getúlio Vargas. O ponto de ônibus da Rua São Sebastião será desativado durante o evento.

De acordo com o organizador do concurso e presidente do Movimento Gay de Minas Gerais (MGM), Marco Trajano, é a primeira vez que a competição acontece na cidade: “Estamos aguardando de 200 a 300 pessoas para esta primeira edição. Precisamos mostrar a cultura gay e a cultura popular que é o carnaval. Grupos vindos de outros municípios já confirmaram presença, o que movimenta a economia da cidade”, conclui.





