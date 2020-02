Sábado, 8 de fevereiro de 2020, atualizada às 11h

Trânsito será alterado na região central de Juiz de Fora



Da redação



Neste domingo, 9 de fevereiro, de 6h às 13h, a Avenida Barão do Rio Branco terá sua faixa central interditada entre a Rua Doutor Romualdo e a Avenida Doutor José Procópio Teixeira, para realização do projeto Bem Comum Lazer.

Segundo a assessoria da Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra), os ônibus que circulam no sentido Bairro Manoel Honório/Bom Pastor deixarão a pista central no cruzamento com Avenida Presidente Itamar Franco, passando para a lateral. Na direção inversa, retomarão a faixa central no cruzamento com a Rua Doutor Romualdo. As paradas nas laterais serão em frente aos pontos originais da pista central.

Para a segurança e o conforto dos foliões nos desfiles dos blocos de carnaval, a Settra vai alterar e interditar o trânsito em algumas ruas na cidade. A programação deste final de semana inclui:

- Bloco Rosário Folia, nesta sexta-feira, 7, e no sábado, 8, ambos a partir de 21h, e no domingo, 9 (16 horas), na Praça Helvécio de Oliveira, no Distrito de Rosário de Minas, das 21h até meia-noite.



- Neste sábado, o bloco Farra Fina de Carnaval começará às 12h e irá até as 17h, na Praça João Pessoa, no Centro.



- No Bairro São Pedro, o Bloco U.C.A. – Unidos da Cidade Alta, na Avenida Pedro Henrique Krambeck, entre as ruas Roberto Stiegert e Johann Sebastian Bach, que ficará interditada durante o evento, no sábado, das 14 às 20 horas.



- Eleição da Rainha Gay do Carnaval de Juiz de Fora, no sábado, na Rua São Sebastião, que será interditada no trecho entre a Avenida Francisco Bernardino e a Rua Batista de Oliveira. Durante a duração do bloco, das 16h às 20h30, os veículos deverão realizar o seguinte desvio: Avenida Francisco Bernardino, ruas Benjamin Constant e Jarbas de Lery Santos e acessar a Avenida Getúlio Vargas. O ponto de ônibus da Rua São Sebastião estará desativado durante o evento.



- No domingo será a vez do Bloco da Imprensa, na Rua Espírito Santo, que será interditada entre a Avenida Itamar Franco e a Rua Barão de Santa Helena, no Centro, entre 13h e 18h; do Fuzuê Guerreiras de Clara, no Parque Halfeld, Centro, entre 14h e 17h; e o Makombloco, na Praça Antônio Carlos, das 17h às 21h.

