Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020

Asfalto cede na ponte do Manoel Honório e altera trânsito



Uma parte do asfalto cedeu em uma das pistas da ponte do Manoel Honório na noite desse domingo, 9 de fevereiro, em Juiz de Fora. Com isso, o trânsito sentido Centro/Bairro está operando em uma pista e as equipes da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) trabalham no local.



Segundo a nota da Cesama, "houve uma erosão de esgoto no local, em uma rede antiga e de difícil acesso, implantada há cerca de quatro metros de profundidade. A Cesama irá desviar o fluxo dessa tubulação para outro ponto de coleta, desativando a rede em questão. Nesta segunda-feira, a companhia irá calçar a vala e aterrar o trecho para fazer a recomposição asfáltica. A previsão é de que esse serviço seja concluído até as 16h."



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) explicou "que o local já foi devidamente sinalizado e que os agentes de trânsito estão orientando os motoristas, visando garantir a segurança de todos".



