Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, atualizada às 11h38

Caminhão bate em poste e deixa mais de 200 clientes sem energia no Jardim Glória



Da redação



Um caminhão, modelo betoneira, atingiu o muro de uma casa e um poste na manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro, na Rua Doutor João Pinheiro, no Bairro Jardim Glória.

O motorista, de 41 anos, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). O carona foi socorrido por populares e um pedreiro que trabalhava no local foi atingido pelos destroços, mas recusou atendimento.

Conforme a Cemig, 221 clientes estão sem energia elétrica e dois postes serão substituídos. A previsão é de que os trabalhos durem até o final do dia. De acordo com a Secretaria de Transporte e Trânsito, o tráfego na via está totalmente interrompido e os agentes estão desviando o trânsito.



