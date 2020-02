Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, atualizada às 10h50

Homem é preso no Centro por porte ilegal de arma

Da redação



A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 25 anos, na madrugada desta segunda-feira, 10 de fevereiro, na Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, no Centro de Juiz de Fora.

Segundo o Boletim de Ocorrências, os policiais faziam patrulhamento no local e presenciaram o autor com um outro homem, de 27 anos, em atitude suspeita. Eles foram revistados, mas nada foi encontrado. Questionados se estariam em algum veículo, o suspeito disse que estava esperando um motorista de aplicativo e seu comparsa, ia embora de moto.

Após liberar os suspeitos, a PM voltou na rua e deparou com o homem próximo a um carro. Ele percebeu a presença dos policiais e jogou a chave do automóvel no chão, mas ao ser abordado confirmou que era proprietário do carro. Ao realizar as buscas, a PM encontrou um revólver calibre .32 com cinco munições intactas, R$ 73, um telefone celular e um capacete, que era do outro indivíduo que fugiu.

O homem disse, ainda, que andava armado por sofrer ameaça de morte. Ele já é conhecido no meio policial pelos crimes de roubo, porte ilegal de armas e homicídio.

