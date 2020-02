Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, atualizada às 13h



Empresário é esfaqueado na Avenida Presidente Itamar Franco

Da redação



Um homem, de 57 anos, foi esfaqueado dentro de uma farmácia na Avenida Presidente Itamar Franco, na manhã desta terça-feira, 11 de fevereiro.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a Polícia Militar (PM) compareceu ao estabelecimento e verificou a filmagem. De posse da identificação do autor, foi realizada a ronda, e o bandido encontrado em um posto de combustível no Bairro Bom Pastor. O homem confessou o crime e foi preso em flagrante.

O empresário foi diagnosticado com perfuração no coração e passa por cirurgia no Hospital Monte Sinai. A motivação do crime não foi informada.







Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.