Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, atualizada às 11h10

Jovens sofrem tentativa de homicídio na Vila Olavo Costa

Da redação



Dois jovens, de 18 e 22 anos, sofreram tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira, 10 de fevereiro, na Rua Filonilia Carlota de Jesus, no Bairro Olavo Costa. De acordo com o Boletim de Ocorrências, eles estavam sentados na rua quando foram surpreendidos por uma dupla armada, que efetuou os disparos em uma moto.

Para se defender, eles fugiram, mas o rapaz mais novo foi atingido no braço direito. As vítimas não souberam informar a motivação do crime e os bandidos não foram localizados.

A Polícia Militar (PM) não informou que o jovem foi encaminhado para o hospital.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.