Trânsito em Juiz de Fora terá mudanças durante o carnaval

O trânsito em Juiz de Fora vai sofrer alteração a partir desta quarta-feira, 12 de fevereiro, em virtude dos blocos de carnaval, segundo informação da Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra). Confira:

Quarta-feira, 12:



- Bloco Filhas da Luta - Concentração entre 16 e 21 horas: Praça da Estação - Centro.



- Bloco Irmãos Metralha - Concentração às 18h30: Parque Halfeld – Centro. Desfile entre 19 21 horas: Rua Halfeld (calçadão), até a Rua Batista de Oliveira, com dispersão até a Avenida Getúlio Vargas.



Quinta-feira, 13:



- Bloco Vem Pra Muvuka - Concentração entre 17 e 21 horas: Praça Antônio Carlos – Centro.



Sexta-feira, 14:



- Roda de Samba da Câmara - Concentração entre 15 e 21 horas: Câmara Municipal – Centro.



- Bloco da Benemérita - Concentração entre 17 e 21 horas: Praça da Antônio Carlos – Centro.



Sábado, 15:



- Bloco Domésticas de Luxo – Concentração, 13 horas: Parque Halfeld – Centro. Desfile entre 15 e 18 horas: Rua Halfeld, até a Praça da Estação (travessia na Av. Getúlio Vargas após as 16 horas).



- Bloco da Rua da Praia - Concentração entre 15 e 20 horas: Rua Dr. Murilo de Andrade Abreu, próximo ao número 192, entre as ruas Alan Kardec e Francisco Gonçalo de Faria – Bairro JK.



- Bloco Eu e Você – Concentração, 15 horas: Rua Heitor Guimarães, entre Av. Garibaldi Campinhos e Rua Moacyr Amado dos Santos – Bairro Vitorino Braga. Desfile entre 18h30 e 19h30 – encerramento, 20 horas: Rua Heitor Guimarães, Av. Garibaldi Campinhos, ruas Professor Lander, Moacyr Amado dos Santos, do Monte, Nossa Senhora do Líbano e Vitorino Braga e Av. Garibaldi Campinhos, retornando à Rua Heitor Guimarães.



- Bloco do Barto - Concentração entre 15 e 17 horas: Parque Halfeld – Centro.



- Bloco do Ingoma e Show de Carnaval - Concentração (17 horas): Parque Halfeld –Centro. Desfile entre 18 e 21 horas: Rua Halfeld e Avenida Getúlio Vargas, até a Praça Antônio Carlos.



- Meu Concreto Tá Armado – Concentração, 14 horas: Praça Jarbas de Lery – Bairro São Mateus. Desfile entre 15 e 20 horas: ruas Manoel Bernardino, Monsenhor Gustavo Freire, São Mateus e Coronel Pacheco.



Domingo, 16:



- Bloco Pagodão da Inclusão – Concentração, 10 horas: Parque Halfeld – Centro. Desfile entre 11 e 12 horas: Rua Halfeld (calçadão), até a Rua Batista de Oliveira, com dispersão até a Avenida Getúlio Vargas.



- Bloco dos Borracha Fraca – Concentração, entre 12 e 18 horas: Rua Tietê, em frente ao número 367 – Bairros Dom Bosco e São Mateus.



- Bloco Amigos da Onça – Concentração, 12 horas: Praça Herval da Cruz – Bairro Amazônia. Desfile entre 15 e 17 horas: ruas Pequiá, Jequitibá e Jatobá.



- Bloco dos Malas Véias - Concentração entre 15 e 20 horas: Rua José Nunes Leal, número 478, entre as ruas Manoel Moreira de Morais e Adolfo Leonel – Bairro Santa Luzia.



- Bloco Unidos da Zona Sul - Concentração entre 15 e 20 horas: Rua Luiz Basílio Castor, 445 – Bairro Santa Luzia.



- Bloco Me Beija que Sou Universitário - Concentração entre 15 e 20 horas: Av. Pedro Henrique Krambeck (em frente ao Supermercado Bahamas – Bairro São Pedro.)



- Bloco JK Folia - Concentração entre 15 e 20 horas: Rua Doutor Murilo de Andrade Abreu, entre as ruas Alan Kardec e Aleixo Magaldi – Bairro JK.

