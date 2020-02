Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, atualizada às 10h40

Adolescente é agredido e roubado em bloco de carnaval no São Pedro



Da redação



Um adolescente, de 16 anos, foi agredido durante um bloco no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada na tarde dessa quarta-feira, 12 de fevereiro, mas o crime ocorreu no sábado, 8. De acordo com o rapaz, ele foi abordado por um grupo, com aproximadamente seis bandidos, que o jogaram no chão e levaram seu celular. Após a ação, os homens fugiram. O rapaz disse, ainda, que não procurou a PM no momento do crime, pois se perdeu do grupo de amigos.





