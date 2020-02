Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, atualizada às 13h

Imóvel desaba no São Benedito e deixa um homem ferido



Da redação



Uma casa desabou por volta das 11h desta sexta-feira, 14 de fevereiro, no Bairro São Bendito, em Juiz de Fora. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, outros imóveis do entorno também estão danificados.

Em nota, a Defesa Civil informou que foi acionada pelo número 199 na manhã desta sexta-feira, 14, por volta das 10h, sobre uma ocorrência grave no Bairro São Benedito, na Rua Arthur Machado Filho. Os engenheiros foram imediatamente direcionados para o local. No momento da vistoria, os profissionais da Defesa Civil perceberam que a casa estava em estado de emergência, trincando as paredes. Na mesma hora, a Defesa Civil pediu para que todos deixassem a residência. Os moradores deste imóvel saíram a tempo, mas os destroços desceram um barranco de aproximadamente 30 metros e atingiram uma residência na Rua São José onde estava um homem, de 53 anos, que não conseguiu sair a tempo e foi soterrado. Ele foi tirado dos escombros pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o HPS. No momento, ele está no Centro Cirúrgico do hospital. A Defesa Civil está no Local monitorando a área e prestando apoio as famílias. Já estão sendo executados os serviços de retirada dos escombros para liberar a Rua São José. Ao todo, 11 moradias foram interditadas preventivamente na Rua Arthur Machado Filho, entre os números 20 e 100, e outras 7 moradias também foram interditas na Rua São José. No total, são 80 pessoas desalojadas que moravam nas ruas Arthur Machado e São José".







