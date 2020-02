Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, atualizada às 14h

Quatorze blocos vão animar o final de semana em Juiz de Fora

Da redação



Quatorze blocos vão animar o final de semana de pré-carnaval em Juiz de Fora. Para o sábado, 15, estão programados sete blocos. Entre eles, Meu Concreto Tá Armado, com expectativa de reunir em torno de três mil pessoas, no Bairro São Mateus, e o Cortejo do Ingoma, que deverá atrair seis mil foliões, no Centro. Também se apresentarão neste dia, Domésticas de Luxo (Centro), Rua da Praia (JK), Bloco do Bartô (Centro), Eu e Você (Vitorino Braga) e Bloco da Papel (Aeroporto).

No domingo, 16, será a vez do Parangolé Valvulado, com previsão de arrastar em torno de dez mil pessoas pela Avenida Getúlio Vargas, no Centro. No mesmo dia, Bloco dos Malas Véias e Unidos da Zona Sul (Bairro Santa Luzia), Amigos da Onça (Amazônia), JK Folia (JK), Bloco dos Borracha Fraca (São Mateus) e Me Beija Que eu Sou Universitário (São Pedro).

A programação oficial do carnaval de Juiz de Fora seguirá até dia 25. Neste ano, a cidade está tendo mais de 50 atrações gratuitas.

Sexta

Sexta-feira (14) - Roda de Samba da Câmara (às 16h, no Parque Halfeld)

Sexta-feira (14) - Bloco da Benemérita (às 17h, na Praça Antônio Carlos)

Sábado

Sábado (15) - Domésticas de Luxo (às 13h, no Parque Halfeld)

Sábado (15) - Meu Concreto Tá Armado (às 14h, na Praça Jarbas de Lery Santos)

Sábado (15) - Espaço Folia (às 14h, no Estacionamento do Independência Shopping)

Sábado (15) - Bloco da Rua da Praia (às 15h, na Rua Doutor Murilo de Andrade Abreu - JK)

Sábado (15) - Bloco do Bartô (às 15h, no Parque Halfelf)

Sábado (15) - Eu e você (às 15h, no Vitorino Braga)

Sábado (15) - Cortejo do Ingoma (às 17h, no Parque Halfeld)

Sábado (15) - Bloco da Papel (às 17h, Aeroporto)

Domingo

Domingo (16) - Espaço Folia - Blocão e Bloco da Gabi Gabizoca) (às 10h, no Estacionamento do Independência Shopping)

Domingo (16) - Parangolé Valvulado (às 12h, Avenida Getúlio Vargas)

Domingo (16) - Bloco dos Borracha Fraca (às 12h, no São Mateus)

Domingo (16) - Amigos da Onça (às 12h, no Bairro Amazônia)

Domingo (16) - JK Folia (às 13h, na Rua Doutor Murilo de Andrade Abreu)

Domingo (16) - Bloco dos Malas Véias (às 15h, no Santa Luzia)

Domingo (16) - Unidos da Zona Sul (às 15h, no Santa Luzia)

Domingo (16) - Me Beija que eu sou universitário (15h, Avenida Pedro Henrique Krambeck, São Pedro)



