Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h

Transito será alterado em diversas regiões da cidade



Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) vai alterar o trânsito neste final de semana para a 4ª Corrida Rústica Côrtes Villela, Bloco Meu Concreto tá Armado e Bloco Parangolé Valvulado.

No sábado, 15, no Bairro São Mateus, haverá interdição no trânsito entre 14h e 19h. O bloco Meu Concreto tá Armado vai se concentrar às 14h, na Praça Jarbas de Lery, e desfilará entre 17h30 e 19h, nas ruas Manoel Bernardino, Monsenhor Gustavo Freire, São Mateus e Coronel Pacheco. Todo o trajeto será com interdição total do trânsito. O transporte coletivo também sofrerá alterações:

524 – São Mateus, terá o seguinte trajeto: Sentido Bairro/Centro: Rua São Mateus, Rua Antônio Passarela, Avenida Presidente Itamar Franco, Rua Doutor Romualdo. Sentido Centro/Bairro: Rua São Mateus, Rua Padre Café, Avenida Presidente Itamar Franco, Rua Professor Freire, Rua São Mateus.

527 – Santa Cecília, terá o seguinte trajeto: Sentido Bairro/Centro: Rua Melo Franco, Rua Engenheiro Bicalho, Avenida Presidente Itamar Franco, Rua Doutor Romualdo. Sentido Centro/Bairro: Rua São Mateus, Rua Padre Café, Avenida Presidente Itamar Franco, Rua Professor Freire, Rua São Mateus, Rua Melo Franco.

509 – São Mateus/Laranjeiras, terá o seguinte trajeto: Sentido São Mateus/Laranjeiras: Avenida Presidente Itamar Franco, Rua Doutor Romualdo, Rua São Mateus, Rua Padre Café, Avenida Presidente Itamar Franco, Rua Professor Freire, Rua São Mateus.

Já no domingo, 16, no Bairro São Pedro, será realizada a 4ª Corrida Rústica Côrtes Villela e haverá as seguintes mudanças, a partir das 7h até o meio dia: interdição total da Via São Pedro (BR-440), entre Rua Roberto Stiegert e Rua Senhor dos Passos. A largada da corrida principal será às 8h. Já a corrida infantil começa às 9h45. O percurso será Avenida Pedro Henrique Krambeck (margem direita), passando pela interseção com Rua Octávio Malvaccini até próximo à Represa, retornando pela Av. Pedro Henrique Krambeck (margem direita).

Também no domingo, 16, acontece o desfile do bloco Parangolé Valvulado, com interdição total de ruas a partir das 11h30. A concentração do bloco será a partir das 12h na Avenida Getúlio Vargas, entre Avenida Barão do Rio Branco e Rua Jarbas de Lery. O desfile começará às 15h, com interdição total na Avenida Getúlio Vargas entre Rua São Sebastião e Avenida Presidente Itamar Franco. O percurso do bloco será da Avenida Getúlio Vargas até a Praça Antônio Carlos. Mudanças no transporte coletivo por conta do Parangolé Valvulado:



Linhas 102 e 116: Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Alça do Viaduto, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco.



Linhas 101, 103, 105, 107, 109, 110, 150, 155: Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Alça do Viaduto, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco.



Linhas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210: Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco.



Linha 230: Av. Brasil (margem direita), Rua Espírito Santo, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda).



Linha 231 e 232: Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antonio Lagrota, Av. Brasil (MD), Rua Espírito Santo, Av. Brasil (MD), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (ME).



Linhas 703, 706, 707 , 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,738, 739,740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 754, 767: Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino.



Linhas 708, 760: Av. Brasil (Margem Direita), Rua Espírito Santo, Av. Brasil (Margem Direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (Margem Esquerda)



Linhas 753 e 758: sem alteração.



Linhas 700, 701, 702, 704, 705, 709,737: Av. Dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. Dos Andradas.



Linha 311: Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av.Brasil, Rua Espirito Santo, Av. Brasil.



Linhas 301 a 309, 313 a 399: Av. Fco. Bernardino, Rua Benjamim Constant , Av. Brasil (Margem Direita)



Linha 400,413,416,420,423,425,426,427,428,429,435,436: Rua Benjamim Constant, Av Brasil (Margem Direita) , Viaduto Augusto Franco, Alça do Viaduto, Av. Fco Bernardino, Rua Benjamim Constant.



Linhas 411, 415, 424, 430, 431, 432, 433, 434, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444,445, 447: Av. Fco Bernardino, Rua Benjamim Constant, Av. Brasil (Margem Direita).



Linhas 402, 403, 404, 405, 406: Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco.



Linha 407: Rua Benjamim Constant, Av. Brasil (Margem Direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Pres. Itamar Franco.



Linhas 505, 516, 530, 533, 538, 540, 542: Av. dos Andradas, Rua Benjamim Constant, Rua Santo Antônio, Rua Paula Lima, Av. dos Andradas.



Linhas 519, 523, 529, 543, 546, 549: Av. Itamar Franco, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. Barão do Rio Branco (pista central), Av. Itamar Franco.



Linha 539, 544, 548: Av. dos Andradas, Av. Rio Branco, Av. Itamar Franco.



Linhas 600 a 610, 613 a 616, 620, 621: Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas.



Linha 630: Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco.

