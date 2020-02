Sábado, 15 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h50

Settra disponibiliza ônibus extras para jogos neste final de semana

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) vai disponibilizar dois ônibus extras para duas partidas deste final de semana. Neste sábado, 15, para a disputa entre Tupynambás x Uberlândia, às 16h, e no domingo, 16, para o jogo entre Tupi x Guarani-MG. Os confrontos serão realizados no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

Para o jogo entre Tupynambás x Uberlândia, a linha 517 – Estádio terá saídas do Centro às 14h30 e 15h30, em frente à Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). Ao final da partida, o veículo atenderá os torcedores rumo ao Centro.

Para o jogo entre Tupi x Guarani-MG, a linha 517 – Estádio terá saídas do Centro às 8h30 e 9h30, em frente à Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). Ao final da partida, o veículo atenderá os torcedores rumo ao Centro.

O itinerário para ambas as partidas será: Centro/Estádio: Avenida Presidente Itamar Franco (em frente ao Procon), Avenida Eugênio do Nascimento, Estádio Municipal (rotatória próximo ao Portão 1). Estádio/Centro: Estádio Municipal, Avenida Eugênio do Nascimento, Avenida Presidente Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Ponte Antônio Carlos, Avenida Pres. Itamar Franco (em frente ao Procon).

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.