Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h50

Casal é preso no Ipiranga após tentativa de homicídio



Da redação



Um homem, de 55 anos e uma mulher, de 40, foram presos nesse domingo, 16 de fevereiro, após tentativa de homicídio no Bairro Jardim Esperança. Segundo o Boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo rádio. Chegando no local do crime, as vítimas, de 23, 35 e 44 anos relataram que os suspeitos passaram de carro na via e atiraram contra elas.

Após a informação, a PM fez a ronda e encontrou os suspeitos no Bairro Ipiranga. Eles foram presos em flagrante e policiais ainda apreenderam um carro, além de R$ 735, um soco inglês, dois celulares, um cartucho deflagrado calibre .380, 20 munições calibre .380, dois carregadores e um PT calibre .380.

