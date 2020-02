Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, atualizada às 13h17



Dois jovens morrem em acidente na BR-267 em Olaria

Da redação



Um jovem, de 21 anos e um adolescente, de 17, morreram em um acidente na madrugada do domingo, 16 de fevereiro, na BR -267, na altura do Km 175, em Olaria. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento do acidente havia muita neblina e a caminhonete Ford Ranger bateu na traseira da motocicleta, que estava com a lanterna quebrada.

O condutor do carro realizou o teste do bafômetro, mas ele não estava sob efeito de álcool. O rapaz que dirigia a moto não tinha Carteira Nacional de Habilitação. Ele e o carona eram moradores de Santa Bárbara do Monte Verde.

