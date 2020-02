Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, atualizada às 14h

Homem rouba drogaria no Bairro Ladeira e acaba preso



Da redação



Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante nesse domingo, 16 de fevereiro, no Bairro Ladeira, em Juiz de Fora. Ele entrou na farmácia, pegou uma embalagem com dois desodorantes e colocou na calça. Em seguida, perguntou ao homem, também de 26 anos, o valor de um outro produto. Imediatamente, a vítima questionou sobre o produto que ele colocou na calça. Neste momento, o autor retirou uma faca da bermuda e disse : "você vai me impedir". Foi quando ele e a vítima entraram em luta corporal. A Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu o homem

