Cinco homens são presos no Teixeiras por envolvimento com o tráfico de drogas e de armas

Cinco homens, entre 28 e 49 anos, foram presos em flagrante nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, em uma oficina no Bairro Teixeiras. Segundo informações da Polícia Civil (PC), a operação Caríbdis começou na sexta-feira, 14, com a finalidade de desarticular um grupo investigado por tráfico de drogas e de armas, com atuação nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com o Delegado Carlos Eduardo Santos Rodrigues, entre os suspeitos, quatro estavam foragidos da operação Barragem, realizada pelo Ministério Público do estado de São Paulo, no dia 14 de fevereiro. Segundo ele, os homens também eram investigados pela Polícia Civil, em Juiz de Fora, que monitorava, há aproximadamente seis meses, a atuação dos suspeitos de integrarem a organização criminosa.

Conforme a autoridade policial, “levantamentos apontam que os entorpecentes e as armas aportavam na cidade mineira, onde teria um núcleo da organização criminosa, e eram encaminhados, em veículos menores, às favelas da Maré e de Nova Holanda, no Rio de Janeiro.

Durante a ação, policiais civis da 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora apreenderam sete veículos avaliados em, aproximadamente, R$ 350 mil. “Em um dos automóveis, dentro de um fundo falso, localizado no painel, foram localizadas uma porção de entorpecentes e uma pistola de origem Turca, com dois carregadores”, contou o Delegado. Os homens foram presos em flagrante por tráfico, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Eles foram encaminhados ao sistema prisional. A ação foi denominada Caríbdis em alusão à criatura da mitologia grega, protetora dos limites territoriais.

