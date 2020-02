Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, atualizada às 17h59



Quadrilha de estelionatários é presa ao aplicar golpe em banco no bairro São Mateus



Da redação



Doze pessoas, entre 19 e 59 anos, foram detidas por crime de estelionato na tarde de segunda-feira, 17 de fevereiro, no bairro São Mateus. A Polícia Militar foi acionada por um funcionário da equipe de segurança antifraude de um banco na Rua Padre Café, após desconfiar de um grupo que tentava fazer cartões de crédito e débito na agência.



Conforme o boletim de ocorrência, os policiais entraram em contato com o gerente da agência que relatou que os suspeitos tinham comparecido no local para receberem um cartão provisório de crédito e débito. Uma das mulheres envolvidas no golpe recebeu o cartão, mas assinou o protocolo em nome de outra pessoa.



Os militares conseguiram localizar a quadrilha de estelionatários que apresentaram versões contraditórias sobre o mesmo fato, além de mostrarem cédulas de identidade com vestígios de falsificação. A gerente do banco ainda repassou para a PM várias cópias de documentos deixados na agência com as respectivas fotos dos bandidos, mas com nomes que não batiam com os ditos por eles durante a abordagem policial.



As duas mulheres, de 26 e 38, e os outros quatro homens, de 19, 29, 42 e 59, foram presos em flagrante delito. Os policiais também apreenderam seis celulares, R$ 1.450, dois cartões de crédito, um relógio e dois veículos.



Durante novas diligência na noite de segunda, mais seis pessoas foram presas em uma granja na BR-267. Na ocasião, mais documentos falsos foram apreendidos, bem como impressoras, computadores, quatro veículos e vários celulares.

Todos foram levados para a Delegacia de Plantão, em Santa Terezinha.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.