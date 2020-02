Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, atualizada às 10h

Encontros e retiros são as opções para quem quer fugir da folia

A Arquidiocese de Juiz de Fora oferece uma série de atividades durante o Carnaval para aquelas pessoas que querem fugir da folia. Esses retiros e encontros serão realizados entre os dias 22 e 25 de fevereiro. O público-alvo da maioria dos encontros são os jovens, mas também há eventos abertos para todas as idades. Confira, abaixo, os detalhe:

Júbilo – Comunidade Resgate

Chegando em sua sétima edição, o Júbilo – Acampamento de Carnaval com Cristo acontece de 22 a 25 de fevereiro, no Centro de Evangelização da Comunidade Resgate, prometendo reunir a diversão e a animação típicas desta época do ano com a espiritualidade.

Haverá uma programação com atividades para jovens e adultos em todos os dias. Na parte da manhã, terão lugar pregações e momentos de oração. Simultaneamente, serão realizadas atividades voltadas para os jovens, com dinâmicas e desafios ao ar livre. À tarde, haverá workshops e minicursos que serão trabalhados nos três dias de evento, sendo que os participantes poderão escolher entre os seguintes temas: “Cura e Libertação”, “Afetividade e Sexualidade” e “Química da Santidade”. À noite, a programação continua com luau, roda de samba, barzinho de Jesus e shows.

Para conduzir estes momentos, estão confirmadas as presenças de Cristina Ribeiro, Natalino Pinto, Renata Ávila e Paulo César, da Comunidade Resgate, além dos missionários Weslei Esteves e Agnaldo Alves, da cidade de São João Nepomuceno (MG). O Ministério Art e Louvor, da Paróquia Santa Rita de Cássia, de Juiz de Fora, realiza o show no domingo (23). Na segunda-feira (24), a apresentação fica por conta de Sabrina Ribeiro e Daniel Ribeiro.

A entrada é franca para quem for passar o dia no local. As atividades terão início, todos os dias, às 9h30, e a Santa Missa acontecerá sempre às 16h. Os que forem acampar precisam fazer inscrição e efetuar o pagamento de uma taxa única no valor de R$ 15 por pessoa. Crianças menores de 7 anos não pagam e aquelas com idades de 7 a 11 anos pagam metade do valor.

As inscrições podem ser feitas no Centro Administrativo da Comunidade Resgate, na Santa Missa no Clube Tupynambás ou no Grupo de Oração. É necessário levar barraca, colchão e objetos de uso pessoal. Informações sobre inscrições e dúvidas pelo telefone (32)3250-6000.

O Centro de Evangelização fica na BR-267, Km 82, estrada que liga Juiz de Fora a Chácara. Clique aqui e confira a programação completa.

Renovação Carismática Católica (RCC)



A Renovação Carismática Católica (RCC) da Arquidiocese realizará quatro eventos de carnaval. Eles acontecerão na cidade de Juiz de Fora e também nos municípios de Santa Rita de Jacutinga (MG), Santos Dumont (MG) e São João Nepomuceno (MG).

Em Juiz de Fora, a RCC promoverá o seu tradicional “Oásis de Carnaval”. Este ano, o evento terá como tema “Não vos conformeis com este mundo” (Rm 12, 2). Serão três dias de programação, de 23 a 25 de fevereiro, com momentos de louvor, oração, pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento e celebração de Missa diariamente. O encontro terá início, todos os dias, às 8h, com previsão de término às 17h. A entrada será gratuita e não é necessário fazer inscrição prévia.

Os participantes contarão com uma praça da alimentação no local para a compra de almoço e lanches durante todo o evento. O “Oásis de Carnaval”, como de costume, vai oferecer também uma programação especial para os mais jovens, com evangelização realizada pelo Ministério para Crianças e Adolescentes. O encontro será realizado na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, que fica localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, número 790, no Bairro Francisco Bernardino.

Santa Rita de Jacutinga (MG)

O mesmo tema do livro bíblico de Romanos, sugerido pela RCC Brasil, vai guiar outros três eventos carismáticos pela Arquidiocese. Em Santa Rita de Jacutinga (MG), um Retiro de Carnaval será realizado pelo Grupo de Oração Imaculado Coração de Maria, pertencente à RCC da Arquidiocese de Juiz de Fora e à Paróquia Santa Rita de Cássia.

Anualmente, o evento convida fiéis da cidade e da forania a se retirarem por quatro dias para ficar em adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele será realizado de 22 a 25 de fevereiro e contará também com pregações ministradas por membros do movimento arquidiocesano, além de orações, momentos de louvor e Santa Missa.

No sábado (22), o retiro terá início às 19h e nos outros três dias, será realizado a partir das 8h. A entrada será gratuita e a organização receberá doações para ajudar nos custos do evento. Mesmo sem uma taxa, é preciso fazer inscrição prévia, pelo telefone (32) 98401-8641 (Ângela). É possível dormir em casa, para quem é de Santa Rita de Jacutinga, ou ainda passar a noite no local do evento, desde que isso seja informado no ato da inscrição. O retiro será realizado na Escola Estadual José Marinho de Araújo.

Santos Dumont (MG)

A RCC da cidade de Santos Dumont (MG) realizará, entre os dias 22 e 25 de fevereiro, um Encontro de Oração de Carnaval. O tema também será a passagem bíblica “Não vos conformeis com este mundo” (Rm 12, 2). O evento terá início, todos os dias, às 19h. Na programação, estão previstos música, louvor, pregação, momentos de oração e Missa.

Não é necessário fazer inscrição e a entrada será gratuita. O encontro será na Igreja Matriz São Miguel e Almas, no Centro da cidade.

São João Nepomuceno (MG)

Em São João Nepomuceno (MG), o Ministério para Crianças e Adolescentes da Renovação Carismática Católica (RCC) promoverá o “Retiro de Carnaval para Adolessantos”. O evento acontecerá em uma chácara particular, entre os dias 22 e 25 de fevereiro, e contará com uma programação variada para crianças, adolescentes e jovens. Serão 40 participantes. As inscrições já se esgotaram. *Colaboração: Gabriel Landim. Coordenador do Ministério de Comunicação Social RCC – Arquidiocese JF



Reviver – Comunidade Católica Shalom

O Reviver, retiro de carnaval da Comunidade Católica Shalom, será realizado entre os dias 23 e 25 de fevereiro, na Escola Estadual Delfim Moreira, no Centro de Juiz de Fora. A programação, que será conduzida pela missionária Carla Valteize, inclui Seminário de Vida no Espírito Santo e curso sobre a santidade, além de adoração ao Santíssimo Sacramento e Missas diárias. No domingo (23), o Ministério Art e Louvor fará uma apresentação após a Celebração Eucarística. Haverá também espaço com atividades específicas para crianças.

O tema que regerá o encontro deste ano será “Buscai as coisas do alto” (Col 3,7). O evento, aberto a interessados de todas as idades, terá entrada gratuita. Em todos os dias, as atividades terão início às 9h e se encerrarão às 19h. O endereço da Escola Estadual Delfim Moreira é Rua Santo Antônio 1130 – Centro.



“Catholicam Fidem” – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Entre os dias 21 e 25 de fevereiro, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Juiz de Fora, realiza a segunda edição de seu Retiro de Carnaval, o “Catholicam Fidem”. O encontro será realizado na Granja “Recanto de Maria”, no Bairro Granjas Betânia, e é voltado para jovens com idades entre 15 e 25 anos.

Os interessados devem preencher, até o próximo dia 15 de fevereiro, ficha de inscrição disponível na internet ou ao final das celebrações de fim de semana na Matriz da paróquia. A taxa de participação é de R$ 50 por pessoa, valor que arcará com as despesas de transporte, alimentação e hospedagem.

Dentro da programação do evento estão previstas pregações, adorações, momentos de descontração e muita abertura para o agir de Deus. O objetivo do encontro deste ano é formar os jovens a respeito da Sagrada Família de Nazaré. O tema que regerá as atividades será “Cristo, o Sacrário e a Catedral”.

Os participantes sairão da Matriz Nossa Senhora de Lourdes no dia 21 de fevereiro, às 19h, em direção ao local do retiro. O retorno será na terça-feira de carnaval (25), quando os jovens assistirão à missa das 19h na mesma igreja. O endereço é Av. Juscelino Kubitschek, 790 – Francisco Bernardino.



Retiro de Carnaval – RenaC

O Grupo Jovem Renascendo no Amor de Cristo (RenaC) ainda recebe inscrições para o seu Retiro de Carnaval 2020, que será realizado de 22 a 26 de fevereiro, no Condomínio Colinas do Sol, em Juiz de Fora. O encontro, que é realizado há 28 anos, terá como tema “Novas Vestes”.

Durante os cinco dias de evento, os jovens participarão de palestras, gincanas, brincadeiras, pregações, adoração, momentos de oração e Celebrações Eucarísticas. O encontro terá início no sábado (22), com saída do Parque Halfeld, em frente à Igreja São Sebastião, às 13h. O retorno está marcado para a quarta-feira (26), às 15h, para a missa de encerramento na Catedral.

Os jovens entre 14 e 25 anos podem fazer as inscrições pela internet. É necessário o pagamento de uma taxa de R$ 60, valor que será utilizado para arcar com a alimentação dos cinco dias de encontro. Caso a pessoa não possa pagar a quantia, basta entrar em contato com a secretária do grupo, Isabella Souza, pelo telefone (32) 98879-6158. As vagas são limitadas. Aquelas pessoas que já se inscreveram devem efetuar o pagamento da taxa até o dia 16, sob pena de perderam a vaga no evento.

O Condomínio Colinas do Sol fica na Rodovia BR-040, Km 790 (em frente ao ExpoMinas). Em caso de dúvidas sobre o Retiro de Carnaval, basta entrar em contato com os coordenadores do RenaC, Milena Martins – (32) 99155-8064 e Eric Quintella – (32) 99138-9577.



Alegrai-vos – Grupo de Evangelização Seguindo os Passos de Cristo (SPC)

No município de Santos Dumont (MG), o Grupo de Evangelização Seguindo os Passos de Cristo (SPC) promove, de 22 a 25 de fevereiro, mais uma edição do “Alegrai-vos”. O encontro será realizado no Centro de Evangelização São José Operário, no Bairro da Glória, em território pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória.

No sábado (22), a programação começa às 19h, enquanto de domingo (23) a terça-feira (25) o início está previsto para as 14h. A programação inclui momentos de louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento, pregações e Santa Missa. O tema que regerá as atividades será “Fiel é o que vos chama, o qual também o fará” (I Ts 5, 24). Haverá funcionamento de cantina todos os dias. A entrada será gratuita.

Entre os convidados confirmados, estão a Comunidade Aliança de Misericórdia de Barbacena (MG), os padres Celso Mendes de Campos Wellington Guimarães da Silva e os diáconos André Luiz Teixeira Mendes, Edvaldo Aparecido dos Santos, Erivelton Fernando do Amaral, José Maria da Silva, Manoel Espedito da Cunha, Sebastião Maurício da Silva e Sebastião Afonso (Tãozinho).



Retiro de Carnaval – Paróquia São Joaquim e Sant’Ana

Entre os dias 22 e 25 de fevereiro, a Paróquia São Joaquim e Sant’Ana, localizada em Santos Dumont (MG), promove seu Retiro de Carnaval. O evento será realizado na Comunidade Santa Luzia, que fica na Rua José Abdalah, s/nº – Bairro Ponte Preta (Área Rural).

Em todos os dias, a programação acontecerá de 15h às 20h30 e incluirá momentos de louvor e Adoração Eucarística. No sábado (22) e no domingo (23) as atividades serão encerradas com Celebração da Palavra e, na segunda (24) e terça-feira (25), com Santa Missa. Estão confirmadas as participações dos diáconos André Luiz Teixeira Mendes e Manoel Espedito da Cunha.

O retiro será regido pelo tema “Batizados e enviados pelo Espírito Santo somos fortes e inabaláveis” e o lema “Não vos embriagueis com vinho, que leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito” (Ef 5,18). A participação é gratuita, aberta a todos os interessados. Não é necessário fazer inscrição.

