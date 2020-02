Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h

Homem se passa por flanelinha e rouba celular de idosa no Alto dos Passos

Da redação



Uma mulher, de 66 anos, foi assaltada e agredida na manhã dessa terça-feira, 18 de fevereiro, na Rua Machado Sobrinho, no Alto dos Passos. Conforme a ocorrência, ela estacionou o veículo na rua para ir até a casa da irmã. Neste momento, o homem se aproximou e pediu para tomar conta do carro. Ela autorizou e quando abriu o portão, o bandido lhe agarrou por trás, a arrastou até a residência e amordaçou a vítima para ela não grita. Durante a luta contra o homem, a mulher perdeu um dos dentes e com medo de ser violentada sexualmente começou a gritar. Com isso, o indivíduo roubou o celular e fugiu em seguida.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.