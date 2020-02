Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h45

Jovem é morto com dois tiros na cabeça no Bairro Linhares

Da redação



Um jovem, de 21 anos, foi alvejado por dois disparos de arma de fogo na cabeça, na noite dessa terça-feira, 18 de fevereiro, na Rua Angelo Biggi, no Bairro Linhares. Segundo o Boletim de Ocorrências, populares disseram que o autor passou na via em uma motocicleta na via e realizou os disparos. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, a vítima estava no chão, coberta por um lençol, já sem vida. A PM fez o rastreamento, mas o suspeito não foi encontrado.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.